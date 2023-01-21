Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a imza atmak için özel uçakla Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden İstanbul'a iniş yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da
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21 Ocak 2023 04:04
Beşiktaş, forvet hattını bir kez daha Vincent Aboubakar ile güçlendiriyor.

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinin ardından Aboubakar'ın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Aboubakar, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

AL NASSR'DAN ABOUBAKAR'A VEDA

Kamerunlu golcü Aboubakar İstanbul yolundayken Al Nassr kulübü, veda mesajı yayınladı.

 

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