Aboubakar, Beşiktaş için geliyor!

Vincent Aboubakar, Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti. Kamerunlu golcü, bu gece Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar, Beşiktaş için geliyor!
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20 Ocak 2023 09:59
Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.

Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bu akşam 23.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI!

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

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