Aboubakar, Beşiktaş'a transfer yapıyor

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar rotayı Fransa'ya çevirdi. Kartal'ın talip olduğu yıldız oyuncu için Vincent Aboubakar aracı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Aboubakar, Beşiktaş'a transfer yapıyor
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18 Haziran 2023 13:33
Yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi Olimpik Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi Lyon ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Karl Toko Ekambi'yi ilk olarak kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor.

ABOUBAKAR ARACI OLACAK

Fransız ekibinin bu teklifi kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun Lyon ile olan sözleşmesini feshetmesini beklenecek. Ekambi için tanıdık bir isim de devreye girdi. 

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'ın da, milli takımdan yakın arkadaş olan vatandaşıyla bir görüşme yaptığı ve Türkiye'ye gelmesi durumunda çok mutlu olacağını söylediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Olimpik Lyon'dan kiralık olarak Rennes'te forma giyen Ekambi, bu sezon toplam 38 maçta 9 gol, 4 asist yaptı. 

 
 

 

 

 

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