Aboubakar: "Ben hep kazanmayı düşünürüm"

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Kamerun formasıyla çıkacağı milli maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Aboubakar: 'Ben hep kazanmayı düşünürüm'
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11 Kasım 2020 18:33
Beşiktaş'ta 2. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, milli takımıyla birlikte Mozambik'le karşılaşacakları maça hazırlanıyor.

Afrika Uluslar Kupası eleme maçı öncesi konuşan Aboubakar, kendilerine güvendiklerini belirtti.

"AFRİKA'DA KÜÇÜK TAKIM YOK"

28 yaşındaki forvet açıklamasında; "Ben kazanma mentalitesine sahibim. Mozambik takımının da buraya kazanmaya geldiğini biliyoruz. Bu maç bizim için çok kritik. Artık Afrika'da küçük takım yok, ne yapabileceğimizi göstermeliyiz." dedi.

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 lig maçında 1 gol ve 1 asist kaydetti.



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