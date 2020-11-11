Aboubakar: 'Ben hep kazanmayı düşünürüm'

Beşiktaş'ta 2. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, milli takımıyla birlikte Mozambik'le karşılaşacakları maça hazırlanıyor.



Afrika Uluslar Kupası eleme maçı öncesi konuşan Aboubakar, kendilerine güvendiklerini belirtti.



"AFRİKA'DA KÜÇÜK TAKIM YOK"



28 yaşındaki forvet açıklamasında; "Ben kazanma mentalitesine sahibim. Mozambik takımının da buraya kazanmaya geldiğini biliyoruz. Bu maç bizim için çok kritik. Artık Afrika'da küçük takım yok, ne yapabileceğimizi göstermeliyiz." dedi.



Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 lig maçında 1 gol ve 1 asist kaydetti.



