Aboubakar: 'Bazen pas alamıyorum, geri geliyorum'

Ancak Kamerunlu oyuncu kısa sürede kendini toparladı, kondisyonunu artırdı ve son haftalarda takımın değişilmez ismi oldu. Aboubakar, attığı gollerle Beşiktaş'ın müthiş çıkışında en büyük paya sahip oyunculardan biri konumunda.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Teknik ekip de yaptığı özel görüşmede yükselen formu nedeniyle yıldız futbolcuyu tebrik etti,



"Performansını bu şekilde devam ettirmek, şampiyonluk yarışında bizim için çok önemli" mesajını verdi.



"PAS ALAMADIĞIM İÇİN GERİ GELİYORUM"



Aboubakar ise, "Yakaladığım başarı sadece bana bağlı değil, takıma bağlı. Ne kadar fazla pas alırsak, o kadar çok pozisyona girerim ve bu da skora yansır. Bazen maçlarda pas alamadığım için geri gelmek zorunda kalıyorum. Bundan daha iyisini yapabilirim" dedi.



ABOUBAKAR 5. VİTESTE



Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta 5 gol atan yıldız oyuncu, bir de gol pası verdi. 28 yaşındaki futbolcu son dönemde milli takımında da iyi işlere imza attı. Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile 2020'de iki maça çıktı, ikisini de boş geçmedi. Kasım ayının ortasındaki Afrika Kupası eleme maçlarının ardından lige dönen futbolcu üç lig maçında da rakip fileleri havalandırdı. Kamerun'un Mozambik ile oynadığı ilk maçta 2, ikincisinde 1 gol atan Abobuakar, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya 1'er, Kadıköy'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Beşiktaş ve milli takımında 5 maçlık müthiş bir gol serisi yakalayan deneyimli futbolcu toplamda 7 gol kaydetti.



