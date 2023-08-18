Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam etti

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gollerini sürdürdü.
Tirana ile oynanan sezonun ilk resmi maçını boş geçen Kamerunlu oyuncu, Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından Neftçi ile yapılan iki karşılaşmada da gol attı. Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 gole ulaştı.
Aboubakar, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında ise gol sevinci yaşayamadı.
Kamerunlu oyuncunun yanı sıra ilk Tirana maçında sezonun ilk golünü atan Muleka, Neftçi ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.
Tirana ile oynanan sezonun ilk resmi maçını boş geçen Kamerunlu oyuncu, Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından Neftçi ile yapılan iki karşılaşmada da gol attı. Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 gole ulaştı.
Aboubakar, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında ise gol sevinci yaşayamadı.
Kamerunlu oyuncunun yanı sıra ilk Tirana maçında sezonun ilk golünü atan Muleka, Neftçi ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.