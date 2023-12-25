Aboubakar, Arabistan ekibine teklif edildi!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın menajeri, oyuncuyu Arabistan ekibi Damac'a teklif etti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aboubakar, Arabistan ekibine teklif edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 16:23
Son güncelleme 25 Aralık 2023 16:24
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor.

Al Arabiya'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

Habere göre, yıldız ismin menajeri, oyuncusunu Arabistan ekibine teklif etti. Yıldız isim için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Damac'ta eski Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou da forma giyiyor.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle birlikte kadro dışı kalan Aboubakar, siyah beyazlı formayla 105 maça çıktı ve 59 gol, 14 asist yaptı.

Kamerun'lu oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery