Aboubakar, Arabistan ekibine teklif edildi!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor.
Al Arabiya'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.
Habere göre, yıldız ismin menajeri, oyuncusunu Arabistan ekibine teklif etti. Yıldız isim için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
Damac'ta eski Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou da forma giyiyor.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle birlikte kadro dışı kalan Aboubakar, siyah beyazlı formayla 105 maça çıktı ve 59 gol, 14 asist yaptı.
Kamerun'lu oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Al Arabiya'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.
Habere göre, yıldız ismin menajeri, oyuncusunu Arabistan ekibine teklif etti. Yıldız isim için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
Damac'ta eski Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou da forma giyiyor.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle birlikte kadro dışı kalan Aboubakar, siyah beyazlı formayla 105 maça çıktı ve 59 gol, 14 asist yaptı.
Kamerun'lu oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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