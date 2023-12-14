Aboubakar'a yeni talip!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın teknik direktör koltuğuna oturmasının ardından takımdaki davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Siyah-Beyazlı ekibin yıldızına yönelik gelen teklifi Ruslar duyurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'a yeni talip!
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14 Aralık 2023 08:44
Adı Suudi Arabistan ekipleri ile anılan Aboubakar'a yeni bir talip çıktı. Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'a gelen teklifi Ruslar açıkladı.

RUSLAR AÇIKLADI!

Beşiktaş'ın kadro dışı kalan yıldızı Vincent Aboubakar'ı Rus ekiplerinden Spartak Moskova kadrosuna katmak istiyor.

Sport24'ün haberine göre, Rus ekibi Kamerunlu yıldızı transfer etmek için çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlı ekibin ne yönde karar vereceği şimdilik merak konusuyken bu konunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 



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