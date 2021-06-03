Beşiktaş'ın kadrosunda tutmaya çalıştığı Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan iki kulübün resmen talip olduğu ileri sürüldü.



Suudi medyası, Al Nassr ve Al İttihad'ın, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi biten 29 yaşındaki Kamerunlu golcünün peşinde olduğunu duyurdu.



Haberde, Al İttihad'ın boşta olan Aboubakar'a yıllık 3 milyon euro önerdiği, Al Nassr'ın ise fiyat arttırarak menajerler aracılığıyla 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu savunuldu.



TALISCA'YA DA SPONSOR OLDU



Son olarak eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Al Nassr'da Kraliyet ailesinden Prens Halid bin Fahd'ın kulübün 65 milyon euro tutarındaki borcunu kapattığı ve transfer için kolları sıvadığı da kaydedildi.



Talisca transferine sponsor olan Prens Fahd'ın yeni hedefinin Aboubakar olduğu iddia edildi.



