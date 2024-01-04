Aboubakar'a bir talip daha!

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'a Meksika devi Monterrey'in de talip olduğu öne sürüldü. Kamerunlu forvet için Gremio'nun da devrede olduğu belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'a bir talip daha!
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04 Ocak 2024 10:24
Son güncelleme 04 Ocak 2024 10:25
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu santrfora Meksika ekibinin kanca attığı öne sürüldü.

MONTERREY HAREKETE GEÇTİ

Actu Cameroun'un haberine göre; Meksika devi Monterrey'de kurmaylar Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar için harekete geçti. Monterrey'in Kamerunlu santrforu renklerine bağlamak istediği aktarıldı.

GREMIO DA İSTİYOR

Meksika devinin bu transferde Gremio ile rekabet edeceği kaydedildi. Gremio'nun Luis Suarez'in boşluğunu Vincent Aboubakar ile doldurmayı hedeflediği vurgulandı.

GREMIO BAŞKAN YARDIMCISI DOĞRULAMIŞTI

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun başkan yardımcısı Antonio Brum, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiklerini açıklamıştı. Antonio Brum açıklamasında, "Vincent Aboubakar, Robert Lewandowski ve Luis Suarez gibi harika bir forvet. Luis Suarez'in yerine oyuncu arıyoruz. Koşullarını, maaşını ve Brezilya'ya gelmek isteyip istemediğini inceliyoruz" diye konuşmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasını bu sezon 22 maçta giyen Vincet Aboubakar, 11 gol atarken 3 de asist üretti. Kamerunlu forvetin siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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