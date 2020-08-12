Aboubakar 3 Türk kulübüne önerildi

Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu yazıldı.



Portekiz basınına yansıyan haberlerde Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple Türk kulüpleri 3 Türk kulübü ile görüştüğünü yazdı. İddialara göre Aboubakar'ın menajerlerinin görüştüğü Türk kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor olarak belirtildi.



Aboubakar'ın yıllık 1.5 milyon euro'luk sözleşmesi olduğu bilgisinin kulüplere verildiği kaydedilirken yakın zamanda hareketli günlerin geçirilebileceği bilgisi de verildi.



Vincent Aboubakar geçen sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetmiş ve beklentilerin uzağında kalmıştı. 1 yıl oynadığı Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 19 gol 4 asist kaydeden 28 yaşındaki Kamerunlu golcü, daha önce Fransa'nın Lorient ve Valenciennes kulüplerinde forma giymişti.



