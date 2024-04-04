Aboubakar, 17 hafta sonra geri döndü!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ligde 17 hafta sonra ilk 11'e geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar, 17 hafta sonra geri döndü!
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04 Nisan 2024 19:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir karşılaşmasında en uçta Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Bu sezon içinde kadro dışı kalan ve daha sonra affedilen Kamerunlu golcü, Başakşehir maçıyla birlikte tam 17 hafta sonra ilk 11'e döndü.

Aboubakar, ligde son olarak 14. haftadaki Ankaragücü deplasmanında ilk 11'de yer almıştı.

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