Abluka film oyuncuları, konusu, Abluka nerede çekildi?
Abluka film oyuncularının yanı sıra Abluka film konusu ile Abluka nerede çekildi merak ediliyor. 2015 yapımı film izleyenler tarafından oldukça beğenilirken Abluka film konusu, Abluke nerede çekildi bilgileri merak ediliyor. 2015'in en iyi filmleri arasına şimdiden yerleşen Abluka dünya prömiyerini 72. Venedik Film Festivali'nde yaptı ve Arca Cinemagiovani ödülüne lâyık görüldü. Festival direktörü Alberto Barbera'nın, "Politik alegori tarafı olan, sert ve güçlü bir film" sözleriyle değerlendirdiği Abluka yirmi yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye olan Kadir'in hikâyesiyle açılıyor.
Yönetmen koltuğunda Emin Alper'in yer aldığı Abluka filmine dair araştırmalar hız kazandı. Abluka Tv'de ilk kez Star ekranlarında yayınlandı. Dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Berkay Ateş ve Tülin Özen yer alıyor. Abluka filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ABLUKA FİLMİ KONUSU
Abluka filminde Kadir (Mehmet Özgür) 20 yıl boyunca hapiste yatıyor. Şartlı tahliye olan Kadir, çöp toplayıcı olarak çalışıyor ancak aslında muhbirlik yapıyor. Abluka filminde, Kadir'in yaşadığı dram anlatılıyor.
ABLUKA FİLM FRAGMAN
ABLUKA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Abluka filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için uzun süre araştırma yapıldı ve son olarak Başakşehir'e karar verildi. Başakşehir ilçesi sınırları içinde yer alan Şahintepe Mahallesi'ne set kuruldu. Başakşehir'in en kalabalık 3. mahallesi olan Şahintepe'nin nüfusu 32 bindir.
ABLUKA FİLMİ OYUNCULARI
Abluka filminde Kadir karakterini Mehmet Özgür, Ahmet karakterini Berkay Ateş, Meral karakterini Tülin Özen, Hamza karakterini Müfit Kayacan, Ali karakterini Ozan Akbaba üstlendi. Filmde Fatih Sevdi, Mustafa Kırantepe ve Yavuz Pekman gibi isimler de yer aldı.
ABLUKA FİLMİ NE ANLATIYOR?
Abluka filminde Kadir, emniyette bir tanıdığı sayesinde 20 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye oluyor. Filmde Kadir, çöp toplayıcısı gibi çalışarak çeşitli mahallelerde muhbirlik yapmaya başlayınca işler değişiyor.
ABLUKA FİLMİ OYUNCULARI
Mehmet Özgür (Kadir) Berkay Ateş (Ahmet) Tülin Özen (Meral) Müfit Kayacan (Hamza) Ozan Akbaba (Ali) Fatih Sevdi (Vahap) Mustafa Kırantepe (Süleyman) Yavuz Pekman (Mustafa) Ahmet Melih Yılmaz (Nuri) Ararat Mor (Haluk) Emrah Özdemir (İdris)