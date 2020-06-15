Abluka film oyuncuları, konusu, Abluka nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Emin Alper'in yer aldığı Abluka filmine dair araştırmalar hız kazandı. Abluka Tv'de ilk kez Star ekranlarında yayınlandı. Dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Berkay Ateş ve Tülin Özen yer alıyor. Abluka filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.Abluka filminde Kadir (Mehmet Özgür) 20 yıl boyunca hapiste yatıyor. Şartlı tahliye olan Kadir, çöp toplayıcı olarak çalışıyor ancak aslında muhbirlik yapıyor. Abluka filminde, Kadir'in yaşadığı dram anlatılıyor.Abluka filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için uzun süre araştırma yapıldı ve son olarak Başakşehir'e karar verildi. Başakşehir ilçesi sınırları içinde yer alan Şahintepe Mahallesi'ne set kuruldu. Başakşehir'in en kalabalık 3. mahallesi olan Şahintepe'nin nüfusu 32 bindir.Abluka filminde Kadir karakterini Mehmet Özgür, Ahmet karakterini Berkay Ateş, Meral karakterini Tülin Özen, Hamza karakterini Müfit Kayacan, Ali karakterini Ozan Akbaba üstlendi. Filmde Fatih Sevdi, Mustafa Kırantepe ve Yavuz Pekman gibi isimler de yer aldı.Abluka filminde Kadir, emniyette bir tanıdığı sayesinde 20 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye oluyor. Filmde Kadir, çöp toplayıcısı gibi çalışarak çeşitli mahallelerde muhbirlik yapmaya başlayınca işler değişiyor.Mehmet Özgür (Kadir)Berkay Ateş (Ahmet)Tülin Özen (Meral)Müfit Kayacan (Hamza)Ozan Akbaba (Ali)Fatih Sevdi (Vahap)Mustafa Kırantepe (Süleyman)Yavuz Pekman (Mustafa)Ahmet Melih Yılmaz (Nuri)Ararat Mor (Haluk)Emrah Özdemir (İdris)