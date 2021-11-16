Abidal'in eşi, Hamraoui davasında baş şüpheli!

PSG'nin kadın futbol takımında oynayan Kheira Hamraoui'nin saldırıya uğramasıyla ilgili davada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Abidal'in eşi, Hamraoui davasında baş şüpheli!
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16 Kasım 2021 17:29
Paris Saint-Germain'in kadın futbol takımında forma giyen Kheira Hamraoui'nin saldırıya uğramasının ardından, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basını, Barcelona'nın eski oyuncusu Eric Abidal'in eşinin aldatma nedeniyle davaya müdahil olduğunu aktardı. Medyada yer alan haberlerde, Hamraoui'ye saldıran kişilerin Fransız futbolcuyu, evli erkeklerle birlikte olmakla suçladıkları ve darp ettikleri kaydedildi. Hamrraoui'nin de olayın ardından ilk olarak Abidal'a telefon ettiği ve başına gelen olayı anlattığı belirtildi.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Abidal ve Hamraoui'nin, Barcelona'dan tanıştıkları ifade edilirken, Abidal'in avukatı, müvekkilinin mahkemeye çıkarak, bildiklerinin hepsini anlatacağını açıkladı.

AMINATA DIAOLLA ÇOK ETKİLENDİ!

Öte yandan Hamraoui'ye saldırı düzenlediğinde yanında olan ve olayın ardından ilk gözaltına alınan PSG'nin bir diğer futbolcu Aminata Diaollo'nun, olaydan çok etkilendiği ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği aktarıldı.


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