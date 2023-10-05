Aberdeen - HJK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Aberdeen HJK ile karşı karşıya geliyor. Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aberdeen HJK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aberdeen HJK maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Aberdeen HJK maçı bugün TSI 22:00'de başlayacak.17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe