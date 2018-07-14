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Abel Hernandez'in yeni durağı Rusya!

Türk kulüpleriyle transfer ismi geçen Abel Hernandez'in CSKA Moskova'ya transfer olacağı açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Abel Hernandez'in yeni durağı Rusya!
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14 Temmuz 2018 00:42
Transfer döneminde Galatasaray ve Göztepe ile ismi anılan Abel Hernandez'in yeni takımı belli oldu.

Hull City'den ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki golcününü menajeri Pablo Bentancourt, CSKA Moskova ile anlaştıklarını açıkladı.

"HAFTAYA RUSYA'YA GİDECEK"

CSKA Moskova'nın cazip bir teklif yaptığını dile getiren menajer Bentancourt, "CSKA teklifini yükseltti. İlk teklife göre daha fazla para verdiler ve kabul ettik. Abel gelecek hafta CSKA ile sözleşme imzalamak için Rusya'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 10 maça çıkarken 8 gol ve 2 asist üretmişti.



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