Abel Ferreira: "Transfer için Football Manager'a bakıyorum"

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, ilginç bir itirafta bulundu.

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, transfer çalışmalarıyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Kendisine önerilen futbolcuları Football Manager oyunundan incelediğini dile getiren Ferreira, "Bana transfer için önerilen oyuncuları Football Manager'de inceliyorum. Oyuncuların birçok alanda özelliklerini görebiliyorum, oldukça gerçekçi." ifadelerini kullandı.

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