Abel Ferreira: "Fenerbahçe 2,5 milyon euro önerdi"

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, Vitor Pereira öncesinde Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Abel Ferreira: 'Fenerbahçe 2,5 milyon euro önerdi'
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05 Temmuz 2021 01:23
Teknik direktörlük için Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe'nin bu kararı alana kadar görüşme yaptığı teknik adamlardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin adaylarından biri olarak gösterilen Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, kendisine yapılan teklifi açıkladı.

Sport'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik adam, "Fenerbahçe'nin sadece bir ilgisi yoktu, teklifi vardı. Palmeiras'tan ayrılmam için bana 2,5 milyon euro önerdiler ama kabul etmedim." diyerek reddettiği teklifi duyurdu.

42 yaşındaki teknik adam, Palmeiras'ta yapmak istediği şeyler olduğunu ve mutlu olduğu sürece devam edeceğini de belirtti.

Kasım 2020'den bu yana Palmeiras'ta görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.


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