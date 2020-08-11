"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

"BEŞİKTAŞ'I ANALİZ EDİYORUM"

Sergen Yalçın: "Baya bir oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var. Larin geldi, Mirin var, Oğuzhan ve Hasic var. Bu kadroyla başlıyoruz ama katılacak oyuncular olacak tabii ki. Şu an net olan bir şey yok transferle ilgili."pic.twitter.com/FLueG2RD5X



— Sporx (@sporx) August 10, 2020

PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşlemelerini değerlendirdi.Abel Ferreira, "Tüm oyuncularım sorumluluklarını bilerek hazırlanıyor. Hepimizin tek hedefi Beşiktaş maçı. Çok çalışmaya devam edeceğiz ve Beşiktaş'ı eleme hedefimize konsantre olacağız." ifadelerini kullandı."Bu takım sonuna kadar mücadele edecek." diyerek sözlerini sürdüren Ferreira, "Hedefimize kendimizi adadık. Tek isteğimiz Beşiktaş'ı elemek ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara geçmek. Oyuncularım, bu hedef için savaşacak." dedi.Portekizli teknik adam, "Eşleşme ihtimali olduğundan bu yana Beşiktaş'ı izliyorum. Beşiktaş'ta kim oynarsa oynasın, aynı şekilde odaklanacağız. Rakibimizin tüm özelliklerini analiz ettik. 25 Ağustos'taki maçtan zaferle ayrılmak ve tur atlamak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.