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Abdurrahim Albayrak'tan Terim tepkisi!

Galatasaray'ın Fatih Terim'i KAP'a bildirmesinin hemen ardından Abrurrahim Albayrak paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan Terim tepkisi!
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22 Aralık 2017 00:17
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim için sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalışan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın KAP bildiriminin ardından sessiz kalmadı ve klasikleşmiş ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Albayrak paylaşımında, "OH BE OH BE. ŞİMDİ GUZEL OLACAK. AYLAVYU" ifadeleri yer aldı.

İşte Abdurrahim Albayrak paylaşımı;





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