Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim için sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalışan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın KAP bildiriminin ardından sessiz kalmadı ve klasikleşmiş ifadeleriyle paylaşım yaptı.
Albayrak paylaşımında, "OH BE OH BE. ŞİMDİ GUZEL OLACAK. AYLAVYU" ifadeleri yer aldı.
İşte Abdurrahim Albayrak paylaşımı;
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Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalışan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın KAP bildiriminin ardından sessiz kalmadı ve klasikleşmiş ifadeleriyle paylaşım yaptı.
Albayrak paylaşımında, "OH BE OH BE. ŞİMDİ GUZEL OLACAK. AYLAVYU" ifadeleri yer aldı.
İşte Abdurrahim Albayrak paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın