Abdurrahim Albayrak'tan takıma destek

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in GSTV'de canlı yayında söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar." ifadeleri futbol takımında büyük rahatsızlık yaratmıştı.Futbol takımının idmanlara çıkmak istemediği ve bu duruma Fatih Terim'in el koyduğu iddia edilirken Abdurrahim Albayrak sürpriz bir Florya ziyareti gerçekleştirdi. Başkan adayı olacağı konuşulan Albayrak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek idman öncesi futbolcularla fotoğraf çekildi.Albayrak takımla çekildiği fotoğrafı Instagram ve twitter hesaplarından paylaşarak sarı-kırmızı kalp bıraktı