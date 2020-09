Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer konusunda açıklamalarda bulundu ve Okay Yokuşlu için son durumu aktardı



Okay'ın Galatasaray'a gelmek istediğini ancak Celta Vigo'nun bırakmadığını söyleyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:



"CELTA VIGO, OKAY'I BIRAKMIYOR"



"Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Kendisi bize gelmek istediğini belirtti ama kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini ilettiler. Biz artık böyle her şeyi çok ince eleyip kulübü maliyete sokmadan düşük maliyetli transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur, bundan asla taviz vermeyeceğiz. Ne kadar verebilirizin dışına asla çıkmayacağız"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya teklif götürdüklerini ancak kulübünden dolayı transferin gerçekleşmediğini duyurmuştu