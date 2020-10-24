Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına yanıt

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2020 21:17
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını belirten Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için