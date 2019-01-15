  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA
  •  
    Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..
  •  
    Ali Koç için büyük iddia; Talisca ve 3 yıldız isim!..

Abdurrahim Albayrak'tan forvet cevabı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarların merakla beklediği forvet transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan forvet cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 22:33
Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusuna "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi.

Öte yandan Ocak ayında forvet transferi sözü veren ve Twitter hesabından transfer yapılacağını belirten tweetler atan Albayrak'ın bu tweetleri de silmesi dikkat çekti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için