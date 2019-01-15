Abdurrahim Albayrak'tan forvet cevabı

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayanda 2. Başkan, açıklamalarda bulundu.TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusunacevabını verdi.Öte yandan Ocak ayında forvet transferi sözü veren ve Twitter hesabından transfer yapılacağını belirten tweetler atan Albayrak'ın bu tweetleri de silmesi dikkat çekti.