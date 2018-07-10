"İKİ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

"BADOU NDIAYE ÇOK PİŞMAN"

"TREZEGUET'İ ALMAK İSTİYORUZ"

"TARIK ÇAMDAL AYRILACAK"

"EREN İÇİN TRABZONSPOR'DAN TEKLİF YOK"

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.Sarı-kırmızılı ekibin İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Yabancı kontenjanında yer açma durumumuz olabilir. Kiralama yöntemi ile beraber UEFA'nın verdiği sınırlar içinde kalmaya devam edeceğiz. Muhakkak transfer yapacağız. En az 2 transfer daha yaparız." dedi.Geçen sezon devre arasında İngiltere'de Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'nin yeniden takıma dönme ihtimaline değinen sarı-kırmızılı yönetici, "Ndiaye, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Biz gitmesini de hiç istemedik. Kendisi, 'Gitmek istiyorum.' dedi. Şimdi gittiğine çok pişman. Şampiyon takımdan küme düşen bir takıma gitti. Bu da onun kaderi. Bazen bu tip ayrılıklar iyi oluyor. Kulübün değerini daha iyi anlıyorlar." diye konuştu.Albayrak, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu İbrahim Mahmud Hassan'la (Trezeguet) temaslarının sürdüğünü dile getirerek, "Trezeguet hala gündemde. Konuşmaya devam ediyorum. Formüller arıyoruz. Kasımpaşa'dan çok değerli arkadaşım, ağabeyim Turgay Ciner'le konuyu bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu transfer döneminde onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.Beklentileri karşılayamayan isimlerden Tarık Çamdal'ın takımdan ayrılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Albayrak, "Tarık Çamdal ile konuştum. Ona kulüp bakıyorum. Kendisiyle dostça ayrılacağız. Çamdal'ın bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara transfer edilmiş. Mukavelesi o günkü şartlarda öyle yapılmış. Tarık'ın bunun altında ezildiğini düşünüyorum. Umarım kendisine kulüp buluruz ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.Eren Derdiyok'un Trabzonspor'a gitme ihtimaliyle ilgili çıkan haberleri de yalanlayn Albayrak, "Eren Derdiyok için Trabzonspor'dan bir teklif gelmedi. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur." diyerek sözlerini noktaladı.