Abdurrahim Albayrak'tan Emre Kılınç takibi

Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını sosyal medya üzerinden takibe aldı.

Haber; Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan Emre Kılınç takibi
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13 Temmuz 2020 15:27
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini büyük ölçüde noktaladığı iddia edilirken oyuncunun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı

Sivasspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Emre Kılınç gol atarken başarılı bir performans ortaya koydu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın Instagram'da bir fan sayfasını takibe aldı.

Sarı kırmızılı taraftarlar transferin artık büyük ölçüde bittiğini ifade etmeye başladı





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