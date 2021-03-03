Abdurrahim Albayrak'tan büyük tepki: 'Beni men etsinler'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından büyük tepki gösterdi.



Basın mensuplarına demeç veren Albayrak, "Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor, Yeni Malatyaspor başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz, Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? Mustafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır. Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya, ben de bırakayım bu mesleği. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.Mustafa Muhammed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi? Nedir bize kastınız?" ifadelerini kullandı.







