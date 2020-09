Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda yorumu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yüksek ücret alan ve takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili soru üzerine Albayrak, şunları kaydetti:"Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz."Gaizantep FK maçının basın toplantısında transfer döneminin sonuna kadar birçok şey olabileceğini anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:"Belhanda gider, gitmez bilmiyoruz ama profesyonel hayatta her an her şey olabiliyor. Her kulüp de her şeye hazırlıklı olmalıdır. Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz. Havalimanında karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş futbolcuları en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmetin karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemli. Belhanda, şartlar ne olursa olsun iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. 5 Ekim'e kadar birçok şey olabilir. Kulüplerin ve oyuncuların kendi tasarrufları vardır. Oyuncularımı teknik manada anlamak ve hazırlamak zorundayım. Bu biz antrenörlerin işine benziyor. Her an gidecekmiş gibi bir küçük valiz vardır. Bir de uzun kalacakmış gibi büyük valiz vardır. Profesyonel hayat böyle."