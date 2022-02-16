Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret

Fatih Terim sonrası Torrent'le de saha içini düzeltemeyen Burak Elmas, idari hamlesinde de boşa çıktı. Ali Dürüst'ün ardından Abdurrahim Albayrak da Sportif AŞ'de yöneticilik teklifini geri çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdurrahim Albayrak'tan Burak Elmas'a ret
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16 Şubat 2022 09:37
Sezon başından beri ligdeki kötü gidişatı bir türlü tersine çeviremeyen başkan Burak Elmas'ın bir kez daha yaptığı hamle boşa çıktı. Takımı düzlüğe çıkarmak adına Fatih Terim'i görevden alan ancak Torrent'le daha da kötüye giden G.Saray'da idari değişiklik de masadaydı. Bir süre önce yakın arkadaşı Ali Dürüst'ü Sportif A.Ş.'ye geçmeye ikna edemeyen başkan Elmas'ın geçtiğimiz günlerde aynı teklifi Abdurrahim Albayrak'a yaptığı ortaya çıktı. İkili arasında gerçekleşen görüşmede Albayrak'tan futbolun başına geçmesi istendi ancak olumlu cevap alınamadı.

6 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

Bu süreçte camianın duayenleri ile Aslantepe'de iki kez toplantı yapan Elmas'ın ekibini zayıf gören eski başkanlar ve yöneticiler, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlere ihtiyaç olduğunu vurgulamış ve de güvenoyuna gidilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardı. Galatasaray'da 4 farklı dönemde yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak tam 6 şampiyonluk gördü. Florya'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında köprü olan Albayrak, kasa kolaylığı sağlayarak birçok krizi önlemişti.

 

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