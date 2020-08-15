Abdurrahim Albayrak: "Serbest kaldı ve geldi"

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2 yıllık sözleşme imzaladıkları Fatih Öztürk ile ilgili konuştu.

Abdurrahim Albayrak: 'Serbest kaldı ve geldi'
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15 Ağustos 2020 17:26
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fatih Öztürk transferi ile ilgili konuştu.

Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri olduğunu ifade eden 2. başkan, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti." diye konuştu.

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu; fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



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