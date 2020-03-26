Abdurrahim Albayrak: "Sağlığım her gün iyiye gidiyor"

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, son durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Abdurrahim Albayrak: 'Sağlığım her gün iyiye gidiyor'
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26 Mart 2020 17:28
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya üzerinden son durumuyla ilgili mesaj yolladı.

En iyi şekilde döneceklerini belirten Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

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