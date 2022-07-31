Abdurrahim Albayrak: 'Rakipler korksun'

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden, sarı-kırmızılı kulübün genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.Florya arazisini geri almalarının ne kadar önemli bir hamle olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak Abdürrahim "" dedi.Mevcut yönetime destek olacağını söyleyen Abdurrahim Albayrak "" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı camianın birlik olması gerektiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak "" dedi.Abdurrahim Albayrak ayrıca "" açıklamasını yaptı.Real Madrid ve İstanbul'daki yeni havalimanından örnek veren Albayrak "" ifadelerini kullandı.