Abdurrahim Albayrak: 'Oyuncularımıza prim vereceğiz'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyunculara prim vereceklerini söyleyen ve hakem yönetimine tepki gösteren Albayrak, "Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum, takım çok iyi hazırlanmış, çok hırslı, azimliydi. Zaten otelde hocayı neşeli görünce içinde en ufak bir şey olmuyor. Bugün çok zor şartlara, baskı altında olan hakeme, verilmeyen bir penaltıya, verilmeyen bir kırmızı karta rağmen Galatasaray 3 puanı aldı. Ben oyuncuların alnından öpüyorum. Onlara şimdi uçakta prim vereceğiz. Başkanımızın talimatıyla uçakta inşallah bizi nasıl mutlu ettilerse, biz de yönetim olarak mutlu edeceğiz. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyeceğiz." dedi.



3 puanı aldıkları için mutlu olduğunu kaydeden yönetici, "Genç hakemleri biz destekliyoruz, onların hep yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her ne şartta olursa olsun biz 3 puanı aldık, kim ne derse desin ben gülüp geçiyorum." ifadelerini kullandı.



