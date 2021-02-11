Abdurrahim Albayrak: "İrfan, Galatasaray'a gelmeyi çok istemişti"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Abdurrahim Albayrak: 'İrfan, Galatasaray'a gelmeyi çok istemişti'
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11 Şubat 2021 15:18
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündemine dair açıklamalar yaptı

İşte Abdurrahim Albayrak'ın İrfan Can için sözleri...

"Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. İrfan çok istedi gelmeyi... Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik. Üzerine çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye Fernandes'i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar"



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