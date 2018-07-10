"BİZ O PARAYI ÖDEYEMEYİZ, NOKTA!"

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Badou Ndiaye ile ilgili basına flaş bir açıklama yaptı.Geçen sezon devre arasında İngiltere'de Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'nin yeniden takıma dönme ihtimaline değinen sarı-kırmızılı yönetici, "Ndiaye, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Biz gitmesini de hiç istemedik. Kendisi, 'Gitmek istiyorum.' dedi. Şimdi gittiğine çok pişman." ifadelerini kullandı.Albayrak, "Şampiyon takımdan küme düşen bir takıma gitti. Bu da onun kaderi. Bazen bu tip ayrılıklar iyi oluyor. Kulübün değerini daha iyi anlıyorlar." diye konuştu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 6 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında Badou Ndiaye'nin maliyetiyle ilgili açıklama yapmıştı.Başkan Cengiz, "Ndiaye ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna, "Ndiaye şu anda 3,5 milyon Euro para kazanıyor. Biz bu parayı ödeyemeyiz. Nokta!" şeklinde cevap vermişti.