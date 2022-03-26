Abdurrahim Albayrak: 'Galatasaray'ı Gomis yönetemez!'

Galatasaray'da eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.



Albayrak, kendisinin görev yaptığı dönemde takımdan ayrılan ve vedası nedeniyle yönetimin eleştirildiği Bafetimbi Gomis hakkında konuştu.



Albayrak, "Ben en iyi yönetimde olan arkadaşlar anlar. Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'ı Gomis yönetemez. Galatasaray'ın odasındaki şeyleri anlatmak pek yakışmıyor ama bunu Galatasaraylılar'ın bilmesini istiyorum. Şampiyon olduk, Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizli maçı oynuyoruz, final. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açarsınız görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor, yönetim odasına geliyor. Oytun ve Kaan da yanımda. 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3.850 alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3.250 alıyorum. Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor. Ben de dedim ki, 'Biz hocaya niye para veriyoruz? Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz.' Hiçbir yönetim, mevcut yönetim olsun, bizden öncekiler olsun, bizden sonrakiler de... Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir. Adnan Polat döneminde Kosecki Türk parasını yere attı diye kapının önüne konuldu. Biz Gomis'e o parayı verseydik, 40 tane futbolcu kapımıza dayanırdı. Ne diyecekler? 'Gomis takımı şampiyon yaptı tek başına, demek ki bizim hiçbir şeyimiz yok' diyecekler. O zamanki hocamız Fatih Hocamız, 'Gomis tek başına yaptı, hocaya da gerek yok' derdi. Galatasaray bunu yapabilir mi! Yıllardır söylemek istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına. Hiçbir yönetim kurulu, Galatasaray'ın değil de yönetimin menfaatini mi düşünecek. Ben ona 750 bin vereceğim, Feghouli'den daha çok alacak diye, sen de gelip Galatasaray'ı yöneteceksin sonra. Yönetemezsin. Allah aşkına ne olur, bazı şeyleri insanlar konuşamıyor, konuşamazsınız. SPK nezdinde belki de suç işliyoruz. Söylemememiz lazım. Yeter artık!" sözlerini kullandı.





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