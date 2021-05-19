Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da başkanlığa aday olacak

Galatasaray'da seçim süreci yaklaştıkça başkan adayları belli olmaya başladı. Sarı Kırmızılı kulüpte Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi başkanlığa resmen adaylığını koydu.



Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. Albayrak'ın kısa zamanda resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.



Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak.



Galatasaray'dan seçim açıklaması



"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."



