Abdurrahim Albayrak: "Dualarımız seninle başkanım"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abdurrahim Albayrak: 'Dualarımız seninle başkanım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2020 11:54
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denilmişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu ve "Dualarımız seninle sevgili Başkanım." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için