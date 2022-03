Abdurrahim Albayrak: 'Ben olsaydım Gedson başka takıma gidebilir miydi?'

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, TRT SPOR'a konuştu.



Abdurrahim Albayrak, geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'le ilgili yönetimi eleştirdi. Albayrak, Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlayıp, Çaykur Rizespor'a kiraladığı Fernandes hakkında, "Pilota bile prim verdim Gedson Fernandes'i şu saatte yetiştir diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?" diye sordu.



"Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta arıyorum"



Yönetimde olduğu sırada Galatasaray'a transfer ettikleri Kerem Aktürkoğlu'nun performasının sorulması üzerine ise Albayrak, "Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta arıyorum. Sadece Kerem'i değil ailesini de arıyorum. Marcao ile olan tartışmasıyla ilgili de Kerem'i aradım; 'Sakın Galatasaray ile va takım arkadaşınla ilgili beyanat verme' dedim. Bana verdiği sözü tuttu. Sadece Kerem değil, diğer Galatasaraylı oyuncuların da her zaman yanında oldum" ifadelerini kullandı.



"Ben Galatasaray'dan kopamam"



Albayrak, yeniden Galatasaray yönetimde görev almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise "Benim Galatasaray'a daha çok borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam, Galatasaraysız yaşayamayam. Ortam müsait olursa Galatasaray'da hizmetten kaçmam" yanıtını verdi.





