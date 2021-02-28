Abdurrahim Albayrak: "Bağış kampanyasına katılın"

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Muhammed'in bonservisinin alınması için bağış kampanyası mesajı verdi.

Haber; Sporx.com
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Abdurrahim Albayrak: 'Bağış kampanyasına katılın'
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28 Şubat 2021 11:08
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kiralık olarak renklerine bağladığı Mustafa Muhammed'in bonservisi için çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bunların gerçek olmadığını ve 4 milyon dolar ödenmesi halinde oyuncuyu alabileceklerini belirtmişti.

Mustafa Muhammed'in Erzurumspor maçında da 2 gol atarak yıldızlaşmasının ardından bir taraftar Abdurrahim Albayrak'a oyuncunun acil transfer edilmesi gerektiği mesajını verdi. Albayrak ise devam eden bağış kampanyasına katılmasını kaydetti.

Taraftar açıklamasında, "Hemen abicim hemen hemen hemen şimdi gidin verin parasını alın şu adamın bonservisini. Başlarım finansal fair playine. Abdürrahim Başkanım sen gerekeni yaparsın bekletmeyin başımıza iş çıkmasın. Mostafa Mohammed bizimdir bizim kalmalı" dedi. Albayrak ise, "Hemen abiciğım hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar ödediği takdirde Muhammed'in bonservisini alma hakkını elinde bulunduruyor.





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