Abdurrahim Albayrak: "Arda Turan uzun yıllar hizmet edecek"

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Abdurrahim Albayrak: 'Arda Turan uzun yıllar hizmet edecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 21:17
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın performansına parantez açan Albayrak, "Son Cuma günü, Florya'daki idmanda da beraberdik. Hocam da idmanda bana gösterdi, Arda çok azimli, arzuluydu. Arda'nın Bayrampaşa'dan alınışında ben vardım, çok ufaktı. Galatasaray'da daha çok iyi işler yapacak, uzun yıllar hizmetini devam ettirir. Galatasaray'ın evladıdır, canı gönülden Galatasaraylıdır. Başta Fatih hocama ve teknik heyete ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolunda ilerlediklerini söyleyen yönetici, "Biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurumspor maçından sonra 3'te 3 yaptık. Erzurum'a indiğimizde burası çok soğuk demiştim. Emin adımlarla ilerliyoruz. 16 puana ulaştık. Liderle aramızda 1 puan fark var. Allah'ıma şükürler olsun." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için