Abdurrahim Albayrak: 'Arda Turan uzun yıllar hizmet edecek'

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Arda Turan'ın performansına parantez açan Albayrak, "Son Cuma günü, Florya'daki idmanda da beraberdik. Hocam da idmanda bana gösterdi, Arda çok azimli, arzuluydu. Arda'nın Bayrampaşa'dan alınışında ben vardım, çok ufaktı. Galatasaray'da daha çok iyi işler yapacak, uzun yıllar hizmetini devam ettirir. Galatasaray'ın evladıdır, canı gönülden Galatasaraylıdır. Başta Fatih hocama ve teknik heyete ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk yolunda ilerlediklerini söyleyen yönetici, "Biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurumspor maçından sonra 3'te 3 yaptık. Erzurum'a indiğimizde burası çok soğuk demiştim. Emin adımlarla ilerliyoruz. 16 puana ulaştık. Liderle aramızda 1 puan fark var. Allah'ıma şükürler olsun." dedi.



