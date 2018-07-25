Abdurrahim Albayrak: ''5 milyon euro ödeyemeyiz''

Stoke City'nin Ndiaye'yi bırakmaya niyeti olmaması yüzünden Galatasaray bir kez daha Emre Akbaba'ya yöneldi ve Alanyaspor'un kapısını çaldı.Milli yıldızın sezon sonunda bitecek anlaşmasını işaret eden Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayarak indirim talep etti.Emre'nin bir yıllık sözleşmesi kaldığını ifade eden Albayrak, "Şu aşamada 5 milyon Euro ödememiz mümkün değil. Anlayış bekliyoruz. Emre de Galatasaray'ı dedi. Emre'nin de Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak'ın, Hasan Çavuşoğlu'na oyuncu ve para teklif ettiği öğrenildi.Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal da Emre Akbaba transferi hakkında açıklamalarda bulundu.Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur." dedi.