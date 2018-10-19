Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bursaspor maçının ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"10 KİŞİ DE KALABİLİRDİK"
"İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşadık. Sakatlıklar hocamızın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarıda aynı şanssızlığımız devam etmedi. 10 kişi de kalabilirdik. Bugün 1 puan aldık. Daha kötüsü de olabilirdi. Çok önemli bir maç öncesi 3 oyuncumuz sakatlık yaşadı. Büyük şanssızlık."
"ŞANSSIZLIK MİLLİ ARADA BAŞLADI"
"Şanssızlığımız milli takım arasından başladı. Milli takımdan bazı oyuncularımız sakat döndü. Sakat oyuncularımızın durumu ile alakalı sağlık ekibimiz ve hocamız açıklama yapacaktır. Futbolda bunlar var, kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Böyle bir maçtan 1 puan almak da önemliydi."
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Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"10 KİŞİ DE KALABİLİRDİK"
"İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşadık. Sakatlıklar hocamızın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarıda aynı şanssızlığımız devam etmedi. 10 kişi de kalabilirdik. Bugün 1 puan aldık. Daha kötüsü de olabilirdi. Çok önemli bir maç öncesi 3 oyuncumuz sakatlık yaşadı. Büyük şanssızlık."
"ŞANSSIZLIK MİLLİ ARADA BAŞLADI"
"Şanssızlığımız milli takım arasından başladı. Milli takımdan bazı oyuncularımız sakat döndü. Sakat oyuncularımızın durumu ile alakalı sağlık ekibimiz ve hocamız açıklama yapacaktır. Futbolda bunlar var, kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Böyle bir maçtan 1 puan almak da önemliydi."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın