Galatasaray İkinci Başkanımaçının ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu."İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşadık.Çok önemli bir maç öncesi 3 oyuncumuz sakatlık yaşadı. Büyük şanssızlık.""Şanssızlığımız milli takım arasından başladı. Milli takımdan bazı oyuncularımız sakat döndü. Sakat oyuncularımızın durumu ile alakalı sağlık ekibimiz ve hocamız açıklama yapacaktır. Futbolda bunlar var, kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Böyle bir maçtan 1 puan almak da önemliydi."