Abdullah Yiğitler Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğitler'i transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Yiğitler Hatayspor'da
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01 Temmuz 2021 14:13
Abdullah Yiğiter
Abdullah Yiğiter
Fenerbahçe
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğitler'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

Geride kalan sezonu Misli.com 2. Ligi ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren oyuncu, 29 maçta forma giydi.


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