Abdullah Öztürk ve Nergiz Altıntaş öğrencilerle buluştu

Milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk ile Nergiz Altıntaş, öğrencilerle bir araya geldi.



Atael Koleji'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen panel, paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ve paralimpik oyunları 3'üncüsü Nergiz Altıntaş'ın başarılarının anlatıldığı video gösterimiyle başladı.



Spora başlama süreçlerini ve yaşadıkları başarıları anlatan milli sporcular, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.



Organizasyon milli sporcuların, sınıflarının masa tenisinde birinci ve ikincisi öğrencilerle maç yapmasıyla sona erdi.





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