Abdullah Öztürk: 'Tarihe yeni bir başarı hikayesi sunalım'

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah ile bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda birlikte altın madalya sevinci yaşamak istediklerini söyledi.



TSYD Trabzon Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısına Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk'ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, milli takım antrenörü Yusuf Kılınçkaya ve Trabzonspor antrenörü Gürhan Zengin de katıldı.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, yaptığı açıklamada, zorlu bir süreci altın madalya ile taçlandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"2016'da da şampiyon olmuştum. Tokyo 2020 pandemi nedeniyle biraz daha uzun sürdü, bir yıl daha fazla beklemek zorunda kaldık. Pandemi nedeniyle çalışamadığımız dönemler oldu. Rakiplerimiz kapalı kutuydu. Onları göremedik, onlar da bizi göremedi. Antrenörümüzle çok iyi şekilde çalıştık. O süreci çok iyi atlattık ve altın madalya ülkemize geldi. Bundan dolayı çok mutluyum. Dün de memleketim Trabzon'a geldim, inanılmaz bir karşılama oldu. Çok mutluyum. Madalyamız ülkemize ve Trabzon'a hayırlı olsun."



Final maçında çok heyecanlı olduğunu kaydeden Abdullah Öztürk, "30 Ağustos olması da beni çok motive etti. Bakan Bey geldi, daha da heyecanlandım. Karşımda maçı izliyordu. Taraftar gibi bağırıyordu. Son saniye aldıktan sonra sevincimi onunla paylaşmak istedim. Ona doğru koşarken yerdeki çıkıntıya takılıp düştüm. Daha sonra sarılıp ağladık. Duygusal anlar yaşandı. Şu anda ülkemizde ne kadar engelliye ulaşabilirsek, rekabeti ne kadar artırabilirsek, paralimpikte çok daha fazla madalyaya ulaşırız." diye konuştu.



Abdullah Öztürk, engellilerin evde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Gelin birlikte spor yapalım, tarihe yeni bir başarı hikayesi sunalım, sloganım var. Spor salonlarına gelin. Bizler yapabiliyorsak sizler de yapabilirsiniz. Anne babalara çok iş düşüyor. Biz o anlamda şanslıydık. Ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek çok güzel. Engelli çocuklarınızdan utanmayın. Onları salonlara getirin, sporla tanıştırın. Sizler bugün varsınız, yarın yoksunuz. Onlar engelli birey ve kendi kendilerine başarabilmesi lazım. Anne babaların öncü olması lazım."



Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Yusuf Kılınçkaya'nın kendisini ve kardeşini keşfettiğini kaydeden Abdullah, şu ifadeleri kullandı:



"Yatılı okulda kalıyorduk. Okulda çok fazla sosyal aktivite yoktu. Tenis masamız vardı. Bir hafta sonu hocalarımız seçmelere geldi, biz de katıldık. Akşam etütlerimiz oluyordu. Açıkçası biz de derslerden kaçmak için başladık. Hocalarımız zamanla bize çok büyük hedefler koydu. Bizlere hedef yüklemeleri yaptılar, sürecimiz öyle başladı. 15 yıldır bu sporu yapıyoruz. İlk 4-5 yıl haftanın 7 günü, günde 6 saat antrenman yaptık. Avrupa'yla aramızda 60-70 yıl fark vardı. Biz bu farkı gece gündüz çalışarak 7 yılda kapattık ve onların ellerinden madalyaları almaya başladık. Biz Ali ile birlikte çalışıyoruz. Bireysel sporlarda partneriniz çok önemli. Sağlam bir partnerle çalışmak hem onu hem beni geliştiriyor. Partneriniz iyi olunca çok çabuk ilerleme oluyor. Ağabey-kardeş çalıştığımız için çok şanslıyız."



- Ali Öztürk: "İnşallah bundan sonra ikimiz de altın madalya kazanacağız"



Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Ali Öztürk ise bireyseldeki ilk madalyası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Tokyo'da üçüncü oldum. Çalışmalarımız devam ediyor. Paris 2024'te inşallah abi kardeş olarak yer alacağız. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Burası bizim için bir tecrübe oldu. Benim kategorim biraz daha zor. Fiziksel anlamda kondisyon isteyen, daha zor bir ortamda oynuyorum. İnşallah abi kardeş aynı anda peş peşe İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. 5-10 dakika İstiklal Marşı dinleteceğiz. 15 yıldır birlikte antrenman yapıyoruz. Birbirimizi izliyoruz ve açıklarımızı söylüyoruz. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra ikimiz de altın madalya kazanacağız."



- Kılınçkaya: "Arkasında ciddi emek var"



Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Yusuf Kılınçkaya, "Çocuklarımızla lise çağından beri birlikteyiz. Altın, bronz, gümüş madalyalar kazandık. Bunun arkasında çok ciddi şekilde emek verenler var. Bize her zaman inanan herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da hedefimiz Paris'te madalya sayımızı yukarıya çıkarmak." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor Masa Tenisi Antrenörü Gürhan Zengin ise Ali Öztürk'ün de Trabzonspor'a katılacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Biz Abdullah'la Ankara'da Yusuf hocam sayesinde tanıştık. Koyu Trabzonsporlu olduğunu, Trabzonlu olduğunu öğrendik. İlkleri yapmak istedik. 'Neden paralimpik sporcu normal liglerde oynamasın?' düşüncesiyle onu kadromuza kattık. Üçüncü Lig'de oynadık, Birinci Lig'e kadar çıktık. Süper Lig'de kadın takımımız var, inşallah erkek takımımızı da çıkaracağız. İnşallah iki takımımızla beraberce masa tenisinde olacağız. Ali kardeşimizi de Trabzonspor kadromuza katarak bedensel engellilerin normal liglerde oynaması gerektiğini, oynayabileceğini göstereceğiz."



Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de sporcuları tebrik ederek, "Trabzon olarak mutlu ve gururluyuz. Şehrimizin Tokyo'da bu şekilde temsil edilmesi bize gurur vermiştir. Ailemizi ve spor



