Abdullah Öztürk, Paris 2024'e 'tarih yazmaya' gidiyor

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris 2024'te üst üste 3. altın madalyasını kazanarak "Türk spor tarihine" geçmek istiyor.



Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek paralimpik oyunlarında Rio 2016 ve Tokyo 2020'de elde ettiği şampiyon unvanını korumaya çalışacak Abdullah Öztürk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Paris kotasını aldıktan sonra 10 kamp yaparak oyunlara hazırlandığını ifade eden Öztürk, "35-40 derece sıcakta antrenman yapıyoruz. Umarım bu antrenmanların karşılığını madalyayla alırız. Son iki paralimpik oyunları kazanan sporcu olarak Paris'e gideceğim. Üst üste 3. altın madalyayı alarak adımı Türk spor tarihine yazdırmak istiyorum. Öncelikli hedefim madalya almak. Üst üste 3 kez paralimpik oyunlarda madalya alan sporcu da dünyada az var." dedi.



"Cumhurbaşkanımızı finale davet ediyorum"



Abdullah Öztürk, en büyük motivasyonlarından birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini desteklemesi olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son görüşmesindeki diyaloğunu anlatan Abdullah, "Paris'te Sayın Cumhurbaşkanımız bana başarılar diledi. 'Eğer finale çıkarsam maça gelir misiniz?' dedim. Eğer programı uyarsa gelmek istediğini, gelemese bile ekran başında izleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın maçı televizyondan izleyecek olması bile beni motive ediyor. Tokyo 2020 'de finalimi izlemişti ve setlerin durumuna kadar benimle sohbet etmişti. Devletimizin yanımızda olması bizi ekstra motive ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora desteği bizi ayrıca motive ediyor. Umarım finale çıkarım ve Cumhurbaşkanımız da izlemeye gelir." diye konuştu.



Paralimpik branşlarda Paris 2024'e rekor katılımla gittiklerini vurgulayan Abdullah, "Sayın Cumhurbaşkanımız olimpik ve paralimpik branşlara inanılmaz yatırım yaptı. Rekor sayıda gidiyoruz, 94 sporcuyla. İnşallah, Tokyo'da aldığımız 15 madalyanın çok çok üstüne çıkmak istiyoruz. Para masa tenisi olarak da paralimpik sporların en başarılısıyız. Diğer branşlarla tatlı rekabetimizi sahaya yansıtarak 5-6 madalya kazanmak istiyoruz." dedi.



Sponsorların engelli sporlarında çok önemli olduğuna dikkati çeken Abdullah Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Son dönemde paralimpik branşlarda yarışan milli sporcuların sponsorları olmaya başladı. Ben de bana destek veren Çitlekçi markasına çok teşekkür ediyorum. Engelli sporuna yatırım yapmaya devam edeceklerini söylediler. Bu bizden sonrasını da motive ediyor. Böyle büyük markaların sporun yanında olması çok önemli. Destekleri için teşekkür ediyorum."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU