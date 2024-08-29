Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi Paris'te elendi!

Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde karışık çiftler XD7 sınıfında Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi Paris'te elendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 20:33
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftler XD7 sınıfında Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi elendi.

South Paris Arena'da düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular, son 16 turunda Slovakya'dan Boris Travnicek-Alena Kanova ikilisiyle karşılaştı.

Abdullah-Hatice ikilisi, setleri 8-11, 9-11, 8-11 kaybederek, Slovak rakiplerine 3-0 mağlup oldu.

Abdullah Öztürk çift erkekler ve bireyselde, Hatice Duman ise bireyselde oyunlara devam edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery