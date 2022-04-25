Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Kiğılı, "Fenerbahçe bizim yıllarca hizmet yaptığımız kulübümüz ama artık ayrıldık. Şu anda sadece televizyonda maçları izliyorum. Yaşımız da ilerledi. Bundan sonra zaten bizim gibilerin futbolda yeri de yok. Kimsenin yüzümüze baktığı da yok. Onun için Fenerbahçe bizim takımımız. Tutuyor musun? Tutuyoruz, evet ama maçlarına gidiyor musun? Hayır. Zaten ne futbolu, ne basketbolu, ne voleybolu iyi gitmiyor. Ali Koç'a başarılar. Ne diyeyim? Bugün artık bu işleri yürütmek zor. Çıktı ortaya, 'yürüteceğim' dedi. Şimdiye kadar üç sene geçti. Bir şey yapamadı. Bundan sonra ne yapar bilemem. Allah yardım etsin." ifadelerini kullandı.



