Abdullah Durak: 'İlk golü atan kazanır'

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Abdullah Durak, mücadelede ilk golü atanın kazanacağına inandığını söyledi.
Durak, Çaykur Didi Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade etti.
Atiker Konyaspor maçının zor geçeceğini vurgulayan Durak, "Onlar da iyi bir takım. Bizim eksiklerimiz var ama çok önemli de değil. Onların yerini kapatacak arkadaşlarımız var. Zor bir karşılaşma olacak. İlk golü atanın kazanacağına inanıyorum. Umarım biz kazanırız. Acil puanlara ihtiyacımız var. Bir an önce hak ettiğimiz yerlere gelmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Durak, performansını ise şöyle değerlendirdi:
"Geçen yıl kendi performansıma çok önem vermedim. Tek bir hedefim vardı, o da şampiyon olmak. Oynayıp oynamamayı hiç sorun yapmadım. Bu sene her şey benim için farklı başladı. Kendime yeni hedefler koydum. İnşallah bu sene hem kendi adıma hem de takım adına hedeflerimi gerçekleştiririm. Önemli olan takımın başarısı."
Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ülkesinin milli takımından dönen Jakub Brabec de antrenmana katıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Durak, Çaykur Didi Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade etti.
Atiker Konyaspor maçının zor geçeceğini vurgulayan Durak, "Onlar da iyi bir takım. Bizim eksiklerimiz var ama çok önemli de değil. Onların yerini kapatacak arkadaşlarımız var. Zor bir karşılaşma olacak. İlk golü atanın kazanacağına inanıyorum. Umarım biz kazanırız. Acil puanlara ihtiyacımız var. Bir an önce hak ettiğimiz yerlere gelmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Durak, performansını ise şöyle değerlendirdi:
"Geçen yıl kendi performansıma çok önem vermedim. Tek bir hedefim vardı, o da şampiyon olmak. Oynayıp oynamamayı hiç sorun yapmadım. Bu sene her şey benim için farklı başladı. Kendime yeni hedefler koydum. İnşallah bu sene hem kendi adıma hem de takım adına hedeflerimi gerçekleştiririm. Önemli olan takımın başarısı."
Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ülkesinin milli takımından dönen Jakub Brabec de antrenmana katıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın